金曲歌王歌曹格，傳出日前在台北某餐廳疑似酒後與隔壁包廂客人爆發口角，不僅拿東西砸餐廳老闆和用餐客人，還用英文飆罵對方髒話，被民眾錄下近2分鐘影片，並貼上爆料公社，全案詢後，依違反社會秩序維護法移請法院裁處，不過他受訪後還原事件真相，強調如果對方要藉機勒索，自己是絕對不會道歉。

根據《鏡週刊》報導，曹格表示和恩師塗惠源在餐廳用餐，因為隔壁包廂客人音量過大，因此請餐廳工作人員向對方傳達此事，沒想到卻遭拒絕，最後一行人決定先行離開，未料對方竟直接飆喊「Fuck you」等髒話，對於無端遭到對方挑釁，才讓他暴怒同樣以髒話回嗆對方。

曹格還原事件始末後，他表示對方只提供有利於他們單方面的影片，但當天警察到現場蒐證時，有所有人的口供筆錄跟影片，基本上算是沒事，推測是被「那個人」要求道歉，可能是想要藉機勒索，他強調自己見過許多大風大浪，因此是絕對不會道歉，更表示警察那邊擁有全部筆錄跟影片，也說這種事很常見，事發後也忙著跟爸媽、老婆解釋。

某藝人歌手喝醉鬧事(爆料公社)

曹格出道後就頻因酒醉鬧上新聞版面，還一度氣得妻子吳速玲離家出走，之後召開記者會公開道歉，坦言因為女兒要他戒酒，當下落淚允諾一輩子戒酒，還開出支票若破戒就要捐1000萬，退出歌壇、關3天也行，如今承諾似乎再次被自己打破。

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