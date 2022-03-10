網家(8044)旗下PChome Thai擴大雙向跨境電商布局，宣布泰國購物直送服務正式登台，攜手泰國商務處DITP、泰國百貨零售Siam Piwat集團，引進上百個泰國品牌。即日起，台灣消費者可透過「PChome Thai泰國購物」全中文介面選購各式泰國商品，並享有業界最低免空運費門檻、台幣計價零匯損、價金含關稅等服務優勢。

網家董事長詹宏志表示，PChome Thai深耕泰國電商市場多年．打造泰國當地最大的台灣商品網站，協助台灣品牌和中小企發展新南向。今年更擴大雙向跨境電商的布局，將泰國熱銷品牌及商品賣回台灣。網家集團近年致力拓展大東亞跨境生態圈，而泰國市場也扮演相當重要的角色，透過增加台泰雙邊市場的交易規模與多樣性，為大東亞跨境發展增添豐沛的成長動力。

PChome Thai總經理蔡文雄表示，2019年把泰國網站轉型專賣台灣商品時，已經思考雙向跨境的佈局，而泰國向來是國人熱門旅遊國家之一，台灣消費者對泰國商品具熟悉感。目前推出PChome Thai服務在台灣上線，目前架上已囊括台灣人最喜歡的前100項泰國商品，接下來的目標，是要把泰國前500大品牌都帶到PChome Thai平台上。

PChome Thai泰國購物主打五大服務優勢，包含全中文介面與客服、商品台幣計價、價金含稅金、全程物流貨態追蹤以及平均一周就可將包裹直送到家。

「PChome Thai泰國購物」自去年11月試營運以來月月繳出翻倍成長的亮眼表現，PChome Thai進一步觀察到台灣消費者的喜愛商品除了熱銷零食外，泰式料理包、木質類設計品、咖啡、香氛及設計服飾也相當受歡迎。展望未來，PChome Thai除持續與DITP及Siam Piwat開發挖掘更多泰國潛力品牌與商品，也將開拓更多合作機會，深化台泰雙向跨境商機。