俄羅斯全面入侵烏克蘭的舉動，引發全球高度關注。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日接受美國廣播公司（ABC）的專訪時表示，準備好與俄羅斯談判，並且尋求妥協，但誓言不會投降。他坦承已經對加入北大西洋公約組織（NATO）的議題「失去興趣」。澤倫斯基的說法曝光後，引發台灣網友們討論，不少人說「回到原點，但家園已經沒了」、「已死了很多人了，晚了」。

綜合烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）、「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，當在專訪中被問及烏克蘭是否準備好遵從俄羅斯開出的停火條件，包括修改憲法拒絕加入北約、承認克里米亞半島為俄羅斯領土、以及承認烏東盧甘斯克人民共和國（LPR）及頓內茨克人民共和國（DPR）獨立時，澤倫斯基表示他已經準備好對話，「但我們不準備投降。」他也提到烏克蘭不想要成為一個「跪地乞求」的國家，「我們不會變成這樣的國家，我不想變成這樣的總統。」

對此，有不少網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導討論，其中《Yahoo新聞》有超過250則留言，有人說「回到原點，但家園已經沒了」、「被美國騙去挑釁俄羅斯，死了一堆國人之後什麼都沒得到，最大的獲利還是美國」、「一開始就不要吵說要參加北約，不就好了嗎！北約根本也沒有要讓你參加！烏克蘭死這麼多人，都是澤倫斯基的錯」、「終於見到西方國家的口惠不實及虛情假意了嗎？」「他終於醒了...撐了那麼久，才認清美國歐盟沒有人會幫他」、「回不去」、「後知後覺，何必當初？」「別傻了！嘴砲是打不過槍砲的」。