臉書網友留言截圖。（圖／翻攝自臉書）

俄烏開戰後，俄羅斯政府以外交手段反擊國際制裁，發表了「不友好國家地區名單」，除了美國與北約國家以外，台灣竟然也名列其中。媒體人朱凱翔則表示，台灣壽險業投資俄羅斯近1400億元，其中9成是俄羅斯政府公債，正常人的思維都會擔心未來損失該如何控管，唯獨台灣人在「歡慶」俄羅斯把台灣並列為「國家」。

俄官媒《塔斯社》報導，俄羅斯聯邦以下國家與地區人民視為不受歡迎的對象：美國、加拿大、歐盟國家、英國、烏克蘭、蒙地內哥羅、瑞士、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦士登、摩納哥、挪威、聖馬力諾、北馬其頓；以及日本、韓國、澳大利亞、密克羅尼西亞、紐西蘭、新加坡和台灣。塔斯社特別在台灣後面加註「被認為是中國（大陸）的領土，但自 1949 年後，長期有自己的政府在管理」。

朱凱翔8日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文指出，正常人的思維，會擔心台灣壽險業投資俄羅斯的部分將近1400億元，其中9成是俄羅斯政府公債，若以盧布支付，如何控管損失。朱諷刺道：「但我大台灣畢竟不是凡夫俗子，視金錢如糞土！正在張燈結綵，敲鑼打鼓，歡慶俄羅斯把台灣並列為『國家』。」

此文獲得超過5100個讚、約200則留言與超過110次分享。網友紛紛回應：「看原文就發現他寫的是台灣（中國），但台灣可以看特定媒體亂下標就自嗨」、「國家地區，自嗨」、「算了懶得跟覺青解釋太多」、「投資失利也只是人民的血汗錢，跟財團是無關的」、「許多政策是有考慮周全還是意氣用事，令人汗流浹背」。