如何遏制網路暴力，成為今年大陸全國「兩會」關注的重點議題之一。例如全國政協委員、河南科技大學副校長魏世忠就建議，通過完善法律制度強化網路平臺責任，將嚴重危害社會的網路暴力行為納入公訴案件範圍，以有效遏制網路暴力這不良現象並衝上熱搜。

對此議題與建議，《中國青年報》社會調查中心對4591名受訪者進行調查顯示，94％的受訪者覺得當下網路暴力事件多；90％的受訪者覺得網路暴力會影響青少年價值觀形成，同時有90％的受訪者支持「將嚴重危害社會的網路暴力行為納入公訴案件範圍」。

舉例來說，浙江杭州在讀研究生朱紫琪就感覺現在網路暴力氾濫，尤其是在短影音與社交媒體上，容易出現人身攻擊。很多網友自認為是「正義」角度出發，但在過程產生負面情緒，可能就失去了初心。

在此調查中，針對打擊網路暴力，有80％受訪者建議嚴重案件啟動公訴程序；72％建議落實網路實名制；70％期待平台落實審核監管責任；64％希望進行跨平台信用聯合懲戒，也有54％受訪者期待建立惡意話題熔斷機制。