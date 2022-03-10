台灣連鎖加盟促進協會舉辦的「2022台北國際連鎖加盟大展－春季展」將於11～14日於台北世貿一館登場。此次攤位數共400格、展出品牌近百家，且概括各產業類型，顯示近年來連鎖加盟創業已朝多元化經營發展。

台灣連鎖加盟促進協會9日特邀15家參展廠商，搶先曝光並公布各品牌加盟優惠方案。協會指出，此次春季展參展產業除了有精緻早午餐、特色小吃、開店原物料、冰品甜點、智能機台等，還有最近熱門新聞缺電話題的太陽能電力投資等。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，協會每年舉辦北、中、南5場加盟展覽，除了讓各加盟品牌曝光外，更希望建立保障創業安全的平台，因為比較自行創業的成功率與存活率，加盟創業者都能維持60～70％成功率，甚至有超過90％成功率的產業。

吳永強指出，加盟較適合沒有創業經驗的創業家，也是協會近年來致力於推動ESG連鎖總部認證主要原因，希望透過各連鎖品牌能重視公司治理及永續發展，除讓加盟總部肩負照顧加盟主的責任外，更是品牌發展永續的必要條件。

吳永強表示，協會將透過第三方嚴格審核機制，挑選出優質的連鎖加盟品牌，授予相關認證標章，未來這將成為民眾創業選擇的重要參考指標之一。歡迎有心想創業的民眾，可以利用周末假日看展，找尋適合自己的創業品牌。