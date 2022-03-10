據新華社報導，大陸十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人、中國國防部發言人吳謙9日就有關問題答記者問。談到台灣問題時，吳謙強硬表示，對台獨分裂行徑和外部勢力干涉絕不姑息、露頭就打；此外，他說，中國國防軍費保持合理穩定增長，是應對安全挑戰履行大國責任的需要。

★對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉絕不姑息、露頭就打

吳謙重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。大陸一貫堅持「和平統一、一國兩制」方針，願以最大誠意，盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不容忍「台獨」分裂勢力分裂祖國。

吳謙指出，解放軍有關演訓活動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。

吳謙表示，民進黨當局上台以來，拒不承認「九二共識」，加緊進行「台獨」分裂活動，同時勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。這種行徑嚴重損害台灣同胞福祉，嚴重損害中華民族根本利益，是造成當前台海地區緊張動蕩的根源。他警告：「歷史證明，多行不義必自斃，搞『台獨』不過是蚍蜉撼樹，到最後只能是自取滅亡。」

吳謙說，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美日試圖通過打「台灣牌」來實現其「以台制華」的政治圖謀，注定是難以成真的黃粱一夢。

「美日在台灣問題上鬧得越歡，我們維護國家主權和領土完整的行動就會出手越硬。」吳謙說，「必須指出，對於『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕不姑息，露頭就打。」

★外部勢力炒作「隱形軍費」 吳謙：毫無根據的天方夜譚

吳謙在介紹今年大陸國防軍費預算安排情況時表示，中國政府堅持國防建設與經濟建設協調發展方針，根據國防需求和國民經濟發展水平，合理確定國防支出規模。近年來，中國政府在經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

吳謙說，2022年全國財政安排國防支出預算14760.81億元人民幣（其中，中央本級安排14504.50億元），比上年預算執行數增長7.1％。增加的國防費主要用於：按照軍隊建設「十四五」規劃安排，全力保障規劃任務推進落實，加快武器裝備現代化建設；實施新時代人才強軍戰略，推動軍事人員能力素質、結構佈局、開發管理全面轉型升級；深化國防和軍隊改革，保障軍事政策制度等重大改革；與國家經濟社會發展水平相適應，持續改善部隊工作、訓練和生活保障條件，提高官兵生活福利待遇。

吳謙表示，中國政府按照國防法、預算法等法律法規要求，每年的國防支出預算都納入政府預算草案，由人民代表大會審查和批准，依法管理和使用，並對外公佈國防支出預算總額。中國積極參加聯合國軍費透明制度，從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。

吳謙駁斥：「有些外部勢力炒作所謂『隱形軍費』，不過是毫無根據的天方夜譚。」

吳謙表示，與美國等軍事大國相比，中國國防費仍處於較低水平。中國的國防支出不論是佔國內生產總值（GDP）的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等都是比較低的。

吳謙說，「中國增加國防費，既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。歷史已經並將繼續證明，中國軍隊始終是捍衛國家利益和維護世界和平的堅定力量。」

★中國軍隊與50多國軍隊開展抗疫國際合作

吳謙表示，新冠肺炎疫情全球暴發，是人類文明發展面臨的一場歷史大考。在這場艱苦卓絕的防疫阻擊戰中，中國軍隊在全力支援地方疫情防控、全力做好自身疫情防控的同時，積極參與抗疫國際合作，向國際社會貢獻了中國軍隊力量、展現了中國軍隊擔當。

吳謙介紹，2020年初，在中國抗疫鬥爭的關鍵時刻，許多外國防務部門和軍隊向中方伸出援手，巴基斯坦、白俄羅斯、柬埔寨等20多國防務部門和軍隊領導人致函慰問，特立尼達和多巴哥、蒙古國、新加坡、越南、老撾、緬甸、柬埔寨等國防務部門和軍隊緊急捐助防疫物資和款項，外國駐華使館武官、外國在華留學生通過視頻、信函等方式表達守望相助、患難與共的良好願望。

吳謙表示，截至目前，為落實習近平主席關於將中國新冠疫苗作為全球公共產品的重要宣示，中國軍隊陸續向巴基斯坦、柬埔寨、蒙古、赤道幾內亞、突尼斯、黎巴嫩、匈牙利、依索比亞、莫桑比克、玻利維亞等30餘國軍隊提供了新冠疫苗援助。

此外，中國軍隊通過提供防疫物資援助、派遣軍隊抗疫專家組、召開疫情防控經驗視頻會議等方式，與50多個國家軍隊開展了抗疫國際合作。中國軍隊在疫情中履行國際義務、提供公共安全產品的務實舉措，得到了國際社會的高度認可和廣泛歡迎。

「病毒沒有國界，疫情不分種族，團結合作是戰勝疫情最有力的武器。」吳謙說，中國軍隊將繼續加強與各國防務部門和軍隊的友好合作，同舟共濟，共克時艱，讓合作的陽光驅散疫情的陰霾，用團結的力量守護共同的家園，繼續為構建人類衛生健康共同體作出積極貢獻。