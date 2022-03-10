大S（徐熙媛）日前在38婦女節宣布與舊愛「酷龍」具俊曄再婚，據知敢愛敢恨的大S先斬後奏，和具俊曄在韓國登記結婚後，前一晚才向家人宣布此事，一向愛女心切的S媽自然是暴跳如雷，雙方陷入冷戰，S媽還放話稱不願見具俊曄。近日，S媽在女兒閃嫁後首度發文，曬出兩隻公雞的照片，寫下：「對著吵、吵、吵」，似乎暗示和大S依舊關係緊繃。

大S和大他7歲的具俊曄20多年前曾有一段情，但因經紀公司介入，兩人戀情不了了之，多年過去，女方去年結束10年婚姻，具俊曄則是在實境秀上老被母親催婚，他自己透露已經很久沒談戀愛，回想最後一段正式談的戀情約在2000年左右，暗示對大S舊情未了。

S媽本月5日發文。（圖／取自新浪娛樂）

如今大S和具俊曄破鏡重圓，小S和S媽及其家人則是在新聞被爆出的前一天才被告知已經登記結婚，對此，S媽極為不滿，自嘲是被女兒「封鎖消息的母親」，所有媒體都好奇她怎麼會不知道，但她事先真的不知情，更說大S天生叛逆，先前和汪小菲閃婚，S媽當時其實連女婿長怎麼樣都不知道，「你說扯不扯，她就是這樣子！」

S媽曝家中狀況。（圖/S媽臉書）

S媽再發文暗喻家中狀況。（圖／大S媽臉書）

昨具俊曄為了大S風塵僕僕來台，預計接受10天隔離後再與大S和她的家人見面，S媽則放話無心情見新女婿，「畢竟是他們結婚，不是我結婚」。昨小S受訪則承認擔任起和事佬的工作，讓S媽已經願意點頭見具俊曄，而S媽近日仍常在社群網站發文，5日她曬出花朵照片，寫下：「花花世界：庭園內的花真美、遠離電視新聞！看看花、走走路心情好多」，看似心情不錯，沒想到近日就「畫風大轉」，曬出兩隻公雞互鬥照片說：「對著吵、吵、吵」，之後又再度發文：「不要來強（搶）我的女兒、兒子、我啄死你」，暗喻家中正在大戰。