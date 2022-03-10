蘋果春季發表會9日公布果粉期待已久的首款平價5G iPhone SE，台灣大哥大將於3月11日(五)開放全通路預購，用戶需付1,000元訂金，即可完成預購，並享優先取貨，申辦1,399元以上專案搭購iPhone SE，再送2,000元momo幣。

iPhone SE共有午夜色、星光色和 (PRODUCT)RED三款新色，滿足果粉需求，容量為64GB、128GB、256GB，售價分別是13,900元、15,500元以及19,000元，3月18日(五)正式開賣。蘋果公司也同步亮相的iPhone 13 Pro/Pro Max松嶺青與 iPhone 13/13 mini綠色兩款新機顏色，台灣大將於3月18日(五)開賣，3月底前搭配1,399以上資費購買iPhone 13系列，限時加碼享momo幣2,000元，momo會員申辦5G指定專案，每月在momo購物網消費滿額，就能獲得momo幣回饋，合約期間最多還能再獲得28,800元momo幣。

用戶若擁有台灣大哥大Open Possible聯名卡，每月5G電信費最高還能回饋5.5%，且卡友於myfone門市綁約購機，刷卡即可享3%現金回饋。

蘋果新一代iPhone SE搭載與iPhone 13相同的A15 仿生晶片，運算效率極高，不論是執行遊戲、擴增實境等高耗能作業，都能有流暢的體驗，螢幕尺寸則維持與前一代相同的4.7吋，方便用戶單手操作，電池續航力也比前一代 iPhone SE更持久。相機則配備1200萬畫素的主鏡頭及700萬畫素前鏡頭，並新增攝影風格套用等功能，以及支援夜間模式縮時攝影。新一代iPhone SE更保留果粉熟悉的實體Home鍵及Touch ID 鍵，讓用戶即使戴著口罩，也能以簡單私密且安全的指紋辨識方式解鎖手機。

另外，蘋果也驚喜推出充滿話題性的iPhone 13系列新顏色，包括iPhone 13/13 mini綠色，以及iPhone 13 Pro/Pro Max松嶺青，3月18日(五)台灣大同步開賣。同時，3月底前至台灣大直營門市購買iPhone系列原廠殼套，享全面9折優惠，副廠殼套優惠8折起。達人手工包膜服務則提供全機包膜9折優惠，門市現場多款膜料材質與圖騰可供選購