小編今天（10日）精選5件不可不知的國內外財經大事。國際油價一路飆高，全球最大的加油港-新加坡8日高、低硫油每噸價差衝至300美元，長榮已有超過五成以上船舶完成安裝載脫硫塔，能使用價格便宜許多的高硫油進行轉換，長榮已安裝脫硫塔的船舶超過108艘，裝載比率超過五成，迎戰此波高油價時代。

【1】俄烏和解有望 歐美股強彈

俄烏外長預定10日在土耳其進行最新一輪會談，加上烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）受訪時立場大為軟化，被市場解讀俄烏戰事停火有望，加上歐美股市紛紛墜入熊市後，引發不少投資人進場撿便宜，9日歐美股市出現報復性大漲。

【2】長榮迎戰高油價時代 優勢浮現

根據Ship & Bunker 8日最新數據顯示，新加坡港口低硫油報價飆升至每噸1,001美元，高硫油報價每噸722.5美元，兩者價差278.5美元，逼近300美元，比去年一整年價差維持100美元越拉越開，意味安裝脫硫塔船舶，可較未安裝對手每噸省下近300美元營運成本。超前部署航商將脫穎而出。

業者指出，以一艘大型貨櫃船每天燃燒250噸燃料油計算，裝有脫硫塔的船舶一天省下7.5萬美元。

長榮截至去年底為止，已安裝脫硫塔的船舶超過108艘，裝載比率超過五成，居全球航商前段班。

【3】野村：台積已遭超賣

俄烏戰爭發展未見曙光，市場憂心台海關係緊張，持續觸發賣壓，大中華區域內晶圓代工廠股價表現首當其衝，台積電股價回檔猛烈，引起市場驚慌，野村證券出面強調，台積電基本面與技術進展都沒有問題，股價回落與地緣政治關係較大，且明顯已遭超賣，堅持喊買！

【4】俄債苦主 壽險2月認損130億

投資俄債苦主揭曉。金管會9日揭露共有八家壽險公司投資俄羅斯債券，包括國泰、富邦、南山、新光、中國、台灣、三商美邦及全球人壽，但前六大壽險持有部位就占逾99％，且已有五家公布2月認列俄債預期信用損失，合計達99.7億元，整體2月應會認損逾130億元。

【5】俄銀躲制裁 開辦人民幣存款

俄羅斯遭歐美經濟制裁，致使盧布暴跌逾30％。俄國金融機構為化解資金困境決定另闢蹊徑，俄羅斯外貿銀行（VTB）宣布自9日起開展人民幣存款業務，不僅可透過遠端開通上述業務，更祭出最高8％的年利率吸金。