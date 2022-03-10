大陸《環球時報》10日報導，美國情報和軍方官員8日在國會參眾議院聽證會上藉俄烏衝突妄議中國，議題涉及台灣問題、中俄關係、核武發展等。大陸國際問題專家稱，中國幾十年來在言行上都是堅定地堅持和平發展之路，但每當國際上有風吹草動，美國人一遇到機會就總要渲染「中國威脅」，渲染中國會破壞地區穩定，這既反映出美國政界一些政客對中國的偏見，也深刻地折射出美國的戰略恐懼。

《環球時報》報導，中國國際問題研究院研究員楊希雨說，實際上從俄烏危機爆發以來，美國一直在炒作中國會不會趁機在台海發起攻擊，這反映出美國政界一些政客總是在用固有思維揣摩中國的戰略意圖，即此次俄烏危機引起歐洲動盪，美國政客就聯想到中國「必然」會趁機在台海挑起動盪，導致美國兩線作戰、顧此失彼。

楊希雨表示，這種擔憂本身就出自美國對中國的偏見，也反映出美國將自己的霸權主義邏輯套在中國身上。楊希雨稱，中國在任何形勢下都是把和平發展作為首要目標的，事實上，這十幾天以來，已經用語言和行動表明中國堅持和平發展以及呼籲各國通過對話解決分歧的理念。

除了揣測中國收復台灣的決心外，美高官還談及中俄關係和中國核武器發展。

《環球時報》報導，對於美國官員此刻關注中俄關係走向，楊希雨分析，這深刻折射出美國的戰略恐懼，即當美國下決心與中俄為敵時，也特別擔心中國跟俄羅斯會配合起來，讓自己陷入兩線作戰的境地。而針對所謂核擴張的炒作，楊希雨則表示，中國無論是資金還是核子試驗次數，都不及美國的零頭，這種炒作本身不僅是「只許州官放火，不許百姓點燈」、雙重標準、賊喊捉賊，更是欲蓋彌彰——通過渲染中國核武器威脅以掩蓋自己擴大核武庫、試圖打開「潘朵拉盒子」，這是一種非常危險的傾向。