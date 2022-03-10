客思達-KY(2936)2月合併營收為5.51億元，年減17.84%，客思達-KY預計於4月18日召開股東臨時會決議申請股票終止上市交易暨停止公開發行案，通過後將向證券交易所申請股票終止上市交易及向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行相關事宜。

客思達-KY自結2月合併營收為5.51億元，年減17.84%，若以功能性貨幣表示，2022年2月合併營收較去年同期減少17.61%；累計前2月合併營收為11.19億元，年減21.39%，若以功能性貨幣表示，前2月合併營收為4032萬3000美元，年減20.8%。

客思達-KY因應近年來全球供應鏈和近期市場發展，客思達-KY調整營運策略，降低資本支出保持獲利以求永續經營；鑑於公司近期無大規模業務拓展計畫，客思達-KY已於民國111年2月25日董事會討論並通過股票終止上市交易暨停止公開發行，以維護客思達-KY及客思達-KY股東之權益，終止上市交易收購價為每股新台幣39.5元。

客思達-KY預計於4月18日召開股東臨時會決議申請股票終止上市交易暨停止公開發行案，通過後將向證券交易所申請股票終止上市交易及向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行相關事宜。

客思達-KY副總經理邱麗菁表示，此收購案收購起始日將為客思達股票終止上市日，相關收購時程待主管機關核准後將再另行公告；終止上市後，客思達將相應調整其營運，且近期並無至其他交易所掛牌之計畫。