俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突持續延燒，以美國為首的西方國家仍在加碼制裁俄羅斯。而有印度學者表示，當美國與俄羅斯開啟「新冷戰」，最終或使中國成為「大贏家」。

據美國《國會山報》（The Hill）報導，印度著名鷹派學者布拉馬‧切拉尼（Brahma Chellaney）近日在該報發表文章，認為美國等西方國家的制裁，如果只針對俄羅斯則效果有限，而且將會使中國成為「主要受益者」，甚至取代美國成為世界超級強國。

此外，美國制裁「北溪-2號」等專案等措施也為中國帶來利好。文章中指出，俄羅斯總統普丁上月訪華時與中國簽訂價值高達1175億美元石油與天然氣合約，認為西方國家對俄羅斯能源出口的制裁正在為中國「建立能源安全網路」開闢了道路。

因此，切拉尼得出結論：西方國家如果只對俄羅斯發起制裁，那麼勢必使中國成為相關制裁的主要受益，「除非西方也對中國進行制裁，否則拜登主導的新一輪對俄制裁將會被削弱。但那種（制裁中國的）可能性微乎其微。」