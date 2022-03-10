《中國青年報》報導，昨天（3月9日）在大陸全國政協十三屆五次會議青聯、共青團界別小組發言中，全國政協委員肖新光針對提升青年生育意願提出建議：「把批量建設青年廉租宿舍和嬰幼兒童免費醫療，作為讓年輕人『生得起』的實際舉措。」

肖新光表示：「現在年輕人走出校門的壓力和負擔要比我們大得多，要讓他們走入社會時，能用收入更好地安排生活——戀愛成家、撫育後代、贍養老人。很重要的一點是，要改變工資都交了房租的局面。」

他講了自己的故事。1996年，他上大三，在校外實習，用幾乎一個月工資給父母買了一對情侶手錶。「那是一家國企，中午有免費盒飯，晚上有免費宿舍，單位和宿舍距離一兩公里，走著就能上班，才有底氣這樣做。」

在肖新光看來，當下的年輕人壓力不小。「去年我國高校畢業生900多萬人，能去一線企業的還是少數，很多人第一個月的工資可能只有三、五千元，房租就會用掉三分之一，甚至一半。有的一次交半年、一年的，最起碼也是押一付三。很多人不先向父母借錢，完全沒法周轉。更有一些連鎖房屋租賃企業，壟斷房源，哄抬價格，導致青年生活成本激增，幸福感嚴重下降。有人通勤距離遠，上下班時間晚了，再打個車，加上伙食費、通信費，基本剩不下什麼，還要父母繼續貼補。」

他認為，傳統的「寫字樓＋周邊商業地產」模式早已走到盡頭，要全面推動「寫字樓＋廉價青年公寓＋平價食堂＋免費健身場館」的組合，降低青年生活和上下班出行成本。城市的一些滯售樓盤，政府可以收購改造成大規模的青年宿舍公寓，形成膠囊、合租、單身、家庭等廉租公寓組合。

此外，肖新光還表示：「兒童患病會給年輕父母帶來很大負擔，一方面花銷大，一方面照看孩子影響考勤。有的低收入家庭，孩子病一次，等於扒層皮。新冠肺炎疫情發生以來，感染者免費治療已成為成功的社會實踐。可以嘗試乘勝前進，推動嬰幼兒和少年兒童的全面免費醫療。」

發言中，肖新光還提到，上世紀八、九十年代很多領域的家底，是用勞動密集的輕工業產品換回來的。無論腦力勞動還是體力勞動，無論工業人口、農業人口還是知識群體，都是平等的、光榮的。城鄉要均衡發展，教育、衛生保障資源，也應該堅定地向生育意願傾斜。」

應對男女性別比例失衡，肖新光認為，應該積極主動作為。「應深入分析普查數據，對新生兒人口、青少年性別比例嚴重失衡的地區進行重點關注，特別是要關注是否存在拋棄女嬰、售賣女嬰，甚至殺害女嬰的違法犯罪，要高度關注少數男女比例極度失衡、可能成為拐賣婦女犯罪收買多發的地區。對這樣的地區要進行綜合治理，對存在的違法犯罪活動要專項打擊。」

同時，對這些因「重男輕女」思想作祟，導致男女比例失衡地區，要多管齊下，除了要強化法治、管理和教育外，還可以考慮特別對女童實行教育補貼和其他優惠政策。