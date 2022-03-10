政治大學外交學系副教授吳崇涵表示，從目前俄烏戰事來看，跟之前世界大戰的前期很像，且沒人知道俄羅斯總統普丁的真實想法，現在整個歐洲都非常緊張，甚至可能引爆「另一次的世界大戰」。此言論引發熱議，不少網友相當緊張，認為台灣一味跟隨西方陣營、無端捲入俄烏風暴恐遭波及，直言「俄羅斯的後續行動全在普丁一念之間」、「人命關天」。

吳崇涵9日接受香港媒體《中評社》訪問表示，俄烏戰爭牽涉到了地緣、國家實力、核武等因素的戰爭，要結束的機會很少，且傷亡也會愈來愈多。他個人悲觀認為，目前戰事的演變與過去世界大戰前期很像，如再把雙邊盟國都拉進來，有可能會是「另一次的世界大戰」，這點須特別關注。

吳崇涵分析，現在的局勢整個歐洲都非常緊張，法國總統馬克宏不斷在調停，因為他們很怕引發下一個歐洲大戰。雖目前僅是區域性戰爭，但大家永遠不知道普丁的真實想法是什麼，也怕普丁打完烏克蘭後繼續向外推近，畢竟歐陸板塊相連，一旦發生戰爭，其他國家都很容易會受到波及。

此言論引發熱議，大批網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「俄羅斯的後續行動全在普丁一念之間」、「發動一次世界大戰，需要花費多少資源和代價，人命關天」、「台灣沒必要跟著西方腳步，無端被捲進風暴中心」、「台灣應該多顧好自己，不要整天跟著天邊的俄烏狂嗨」、「戰爭很恐怖，台灣人別當兒戲」、「每天看單方面訊息與觀點，都以為烏克蘭已經成功拿下俄羅斯了」。