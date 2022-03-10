有網友去苗栗一間連鎖美髮店做髮根燙，結果成品卻與想像大不同，髮根處猶如玉米鬚，出現小小的波浪，設計師卻回應「染黑就不會那麼明顯」，最後只好再燙直，總共花了7800元。文章曝光後，不少網友看完直呼簡直太慘。
近年吹起一股韓式無痕髮根燙流行，頭皮的髮根燙完後會有自然的C字弧形，看起較有精神。而一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱朋友日前在苗栗縣竹南鎮一間連鎖美髮店做染燙造型，她想讓髮根蓬鬆，便請設計師做「髮根燙」，未料燙完後，髮根不僅不膨鬆，還出現猶如玉米鬚燙髮的造型，每根都是小小的波浪，整體雜亂。
原PO表示，朋友燙完詢問設計師，對方回應「染黑後就不會那麼明顯」，而朋友不曉得如何處理便拍照詢問他，他見到燙完的頭髮嚇傻，趕緊請朋友將頭髮先洗直，接著把剛燙完髮根燙的髮根再次燙直，最後朋友該日共花費7800元，髮根不僅沒蓬鬆，反而比以前更扁塌。
燙髮經驗曝光在網路上後，引起網友討論，不少網友說，「燙了一個煩惱」、「這之後應該就斷髮了」、「以前超流行這個，妳再早十年po，就沒有人會說你難看了」、「這……只能請事主節哀了」、「有夠失敗的」、「娃..焦了…」、「這太可怕了」。
但也有網友解答，原PO朋友設計師應是用舊式髮根燙，頭髮出現波浪紋路是正常的，只是近年來較少人選擇舊式髮根燙，且通常最上層的頭髮不需一起燙，才可以遮住紋路，猜測原PO朋友與設計師溝通不良，才會對成品期望有落差。
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