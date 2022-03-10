台中市7旬婦人單側手臂異常腫脹，手掌腫得像「麵龜」，確診為棘手的「急性腔室症侯群」。台中慈濟醫院整形外科醫師謝政昇緊急切開10多處筋膜釋放壓力，一天換3次藥，婦人痛的直喊「不要這隻手了，太痛了！」醫師在上臂神經叢放置導管以利注入麻藥，病人終於化涕為笑。

該名女患者有胰臟癌病史，因意識出現狀況掛急診轉到病房後，左手臂卻愈來愈腫脹，謝政昇診斷為「急性腔室症侯群」，必須馬上在腫脹部位以筋膜切開術切開10多處釋放壓力，避免肌肉壞死截肢等嚴重後遺症。

由於患者手臂上有10多處傷口，每天必須換3次藥，當棉枝穿過傷口徹底清理滲透液時，病人疼痛難耐，即使打點滴用最強效止痛藥，她每次換藥都哭著喊「可不可以不要這隻手，太痛了！」

疼痛治療科醫師唐宗詠以超音波導引在病患上臂神經叢精準放置導管後，換藥前透過導管將麻藥注入神經，疼痛感明顯降低順利換藥，女患者終於安穩接受治療，手臂也慢慢消腫，傷口進步到可以縫合復原。

台中慈濟醫院指出，人體「腔室」是指由筋膜包覆區分的不同肌肉群，各自存在「有限空間」裡，當腔室肌肉組織受傷，有限空間內壓力過大，導致血液循環異常，形成「腔室症侯群」，一旦壓力達危險值未被釋放，肌肉細胞逐步壞死，太晚察覺將造成組織嚴重後遺症；感染或常時間壓迫造成組織腫脹、壓迫血管，是常造成腔室症候群的原因。