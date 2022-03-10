已有多項證據指出，人的情緒、個性和承受的壓力，都會影響心血管健康。負面情緒不但讓心情低落，連帶影響身體功能，造成內分泌失調，進而使血管硬化失去彈性，引發高血壓、血管沉積斑塊，情緒起伏過大時更容易引發血栓。預防醫學專科醫師洛桑加參在《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》指出，多數人一年「抱怨」次數超過一萬次，不但影響循環，連血液都會變得混濁。如何避免負能量戕害身心，他提出具體建議。以下是重點書摘：

要說對身心靈平衡，以及對命運造成最大傷害的習慣，一個是動不動抱怨，而另一個就是愛生氣了。抱怨相當於反覆加深受害者印象，講一次，自己又再被傷害一次。抱怨成習慣，不但影響循環，連血液都會變得混濁。

抱怨以各種形式出現，有的不容易察覺。比方說「這雨再下下去，人都要發霉了。」說這句話的人自以為只是在闡述一個事實，但實際上還是帶有抱怨的成分在裡頭。

同樣是雨季，另一個人說：「我買到的這支雨傘真不錯，傘面大卻很輕，兩人撐都沒問題。」當你從怨天怨地，昇華為謝天謝地時，心轉，境就轉，所見無一不美好，這就是透過智慧之眼看到的真實世界。

●少怨多樂，健康力跳級成長

把時間花在嫌棄、抱怨和謾罵上的人，實在很虧。好不容易才來地球一趟，此生壽命有限，時間用在體驗、快樂和學習修行上，才不算浪費。人生中出現大大小小的煩惱與痛苦，常令人忍不住哀嘆兩聲。但事實上，可能還不止兩聲。根據學者統計，從不曾練習靜心淨心的人，一天抱怨的次數大約會有十五次到三十次那麼多，還真不少耶。

學預防醫學，喚醒自覺很重要。病莫病於無常，唏里糊塗生病實在有夠衰。想避免這樣的狀況，可從減少哀嘆聲開始練習，「啊，我又嘆氣了。」「啊，我又罵人了。」先自覺、後修正，每天每天都可以這樣練習。

覺察力練起來，身體有小狀況你能很快發現、心靈被烏雲壟罩你能很快處理，怒氣上頭將要一發不可收拾前，你能先冷靜六秒控制住局面，這些，都是覺察力在發揮作用。不想被什麼牽著鼻子走，請拿回對自己生命的主控權，人在江湖走，覺察力要有！

某一天，我突然悟到所謂的煩惱與痛苦，都不是設計來折磨人的，更像是一種響鈴提示，提醒自己該修煉、該準備升級，別再蹉跎光陰，平白把時間浪費掉。

苦，它只是一種無形的感覺，它不是一顆具體的石頭。腎臟、輸尿管裡有結石，就近找家醫院讓醫生幫你震碎排出來就好，一樣很難受的，心裡有塊大石頭放不下，心之碎石術可不是所有醫生都會，但你要自己學。同樣的，自覺是第一步。

●獅獅有兩種，愛亂吼的跟勇猛精進的

若覺察到自己的人生似乎有點苦，恭喜，你已經獲得升級的入場券。但要真正往上晉升一級，接下來就靠修習「心之碎石術」了。怎麼修呢？請盡情使用那些令你痛苦的情境來修，學會苦中作樂、欣賞苦、轉化苦、好好體驗一下苦並快樂著的感覺，去思維眾人跟你一樣都不喜歡苦，因此不該強加痛苦在他人身上這件事。

若在很糟糕很糟糕的狀況下你還能笑得出來、幽默以對、優雅以對，那表示你修得很到位。快樂苦中求，從苦裡生出的快樂，這是很高層次的快樂、很有同理心的快樂，跟單純的享樂、滿足欲望的那種宴飲之樂，很不一樣。

試著馴化內心裡那頭獅子，讓牠從抱怨不滿之獅升級為文殊菩薩的智慧感恩之獅。升級之後，你將發現來到地球的這趟旅行，實在是太有意思了。從此，只剩下快樂的時間，沒有抱怨的時間。

※本文節錄自／洛桑加參《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》／時報出版