香港46歲知名女星佘詩曼，2018年憑著宮廷戲《延禧攻略》中的「嫻妃」一角再度爆紅，成功攀向事業巔峰，陸續又在大陸接演多部電視劇，讓她成為家喻戶曉的女明星。但對外宣稱單身的她，近日卻被媒體拍到與一名高大男子出雙入對的畫面，甚至接送她與媽媽一同外出，因此傳出戀情，而佘詩曼事後也大方回應了。

根據香港媒體爆料的消息中指出，佘詩曼近期身邊出現一位年約40歲的高大型男，不僅外型帥氣也對她體貼有加，除了不只一次接送她與媽媽前往診所就醫外，也經常與她陪伴在媽媽身邊，他們甚至還會一同前往西貢市中心採買生活用品及生鮮食物，最後再由男方開車回住處，看起來關係相當緊密。而消息傳開後，也立刻引起網友熱烈討論，紛紛敲碗佘詩曼公開戀情。

隨後，佘詩曼也在9日於微博上PO文寫下「開飯啦」，並大方曬出媽媽與「高大型男」的正面照，並在TAG中寫下「#親哥」、「可愛的媽媽」、「一家人」，還不忘在照片中，將哥哥幽默的標註上「我的型男舊歡」，直接破除戀愛緋聞，佘詩曼的工作室還在留言處俏皮寫下「關於親哥哥被當成緋聞對象這件事」，而網友看到後也紛紛留言「笑死了，配上八卦圖笑果更佳」、「哥哥開心嗎？媒體處處報導是型男」、「帥哥靓女」、「大哥：都怪我妹太漂亮」、「姐姐家的基因真強大，哥哥有型、妹妹美麗」、「媒體怎麼連人家有哥哥還是弟弟都搞不清楚，真差勁」、「可愛的一家人」。