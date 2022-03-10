俄羅斯日前暫時停火，在烏克蘭5城市開闢人道走廊，烏國民眾撤離。烏克蘭總統澤倫斯基在第三輪談判後，發布影片表示，他沒有躲藏，仍在基輔，「我不怕任何人」。他並批評，儘管俄烏達成人道走廊協議，但俄羅斯的坦克、多管火箭與地雷仍砲轟。台灣退休外交官，前駐奧地利代表鄧申生分析，俄國此舉至少讓這場衝突呈現比較緩和的狀況，但俄國阻止美國為首的北約組織東擴勢在必行。

俄烏第三輪談判於7日晚結束，俄羅斯談判小組成員斯魯茨基表示，俄國向烏方提出「烏克蘭的中立性、俄語的地位和非軍事化」等議題，但烏方態度強硬，雙方無共識，雙方僅就改善人道走廊的物流運輸，稍有成果。

根據《中評社》今(10日)報導，鄧申生說，其實雙方願意坐下來談，就是一個比較正面的現象，因為當雙方都願意坐下來談的時候，就意味著這場戰事雙方還不致於打到最慘烈的局面。他進一步分析，當年北約組織的存在是因為東西兩大陣營對抗的緣故，現在蘇聯解體、華沙公約組織也解散了，北約不但不解散還一直在東擴，俄羅斯當然感到不安與不滿，所以俄國阻止美國為首的北約組織東擴勢在必行，而邊打邊談的目的就是在談判中對烏克蘭施加壓力。

至於雙方談判會持續多久才會有結果？鄧申生表示，除非這場戰事一面倒，否則通常兩國談判都會進行很久的時間，究竟要談幾回合才能達成協議，沒人說得準。