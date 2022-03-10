國際油價周三大幅回落，俄烏情勢稍緩解，刺激周三美股反彈大漲超過600點，台積電與聯電ADR更是飆漲超過5%，台股受激勵今（10日）以17224.73點開出，隨後上漲超過350點，台積電早盤一度大漲18元至586元，航運三雄長榮、萬海及陽明也出現2至3%的漲幅。

國際油價經過多日狂飆後，周三受到國際能源署成員已同意從戰略石油儲備中集體釋出6000萬桶原油，阿拉伯聯合大公國駐華盛頓大使呼籲石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 加快增產腳步等因素影響，大幅回落超過10%。

全球油價漲勢趨緩加上俄烏戰爭緊繃情緒獲得緩解等因素刺激，美股道瓊大漲653.61點（或2.00%）以33286.25點作收，標普500指數上揚107.18點（或2.57%）收在4277.88點，那斯達克指數大漲460點（或3.60%）收在13255.55點，費城半導體指數勁揚125.31點（或3.97%）以3282.18點作收，台積電ADR與聯電ADR雙雙上漲超過5%。

而昨（9日）天台股即使遭外資狂砍318億，終場仍上漲190點，收在17015點，顯示內資力量相當龐大。法人認為，看好台股擁有高殖利率優勢，且隨著台股下跌及去年上市櫃公司獲利好、配息大方，估計整體殖利率上升至4.1％，此狀況吸引內資鎖定高殖利率股大舉進場。