女星大S和汪小菲離婚3個多月，無預警宣布再婚舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄，男方公布喜訊隔日後，立刻飛來台灣並住進防疫旅館，待出關後和愛妻見面，而「酷龍」究竟是何許人也?也在網路上掀起一陣回憶殺，女星翁馨儀也透露當年會想當藝人，其實與酷龍有關。

翁馨儀表示大S公布再婚舊愛具俊曄時，大家都在討論認不認識酷龍 ？她立刻想到幼稚園時很愛聽《bing bing bing》，尤其聽到音樂就會跳起最經典舞步，被家人認為很有表演天份 ，要她以後要出道當明星，但自己明明是站在學校講台都會發抖的人，竟然把這句話聽進去，如今回想起來讓她對自己當年行徑直呼荒唐。

她更透露還在國小畢業的留言卡裡志願填「明星 」，現在回想起來感覺超丟臉 ，不曉得當年是哪來的自信，對此，網友紛紛留言：「跪求親自表演」、「現在長大了 可以再重回當年的舞姿啊 」、「竟然是讀幼稚園時，聽過這首歌啊」、「晃晃晃手搖來搖去」，對於網友敲碗重現當年舞步，她則表示：「可惜當時我家人沒有錄下來」，讓眾人無緣見到她的舞姿。

酷龍是由具俊曄、姜元來組成，推出首張專輯便以主打歌《Kungtari Shabara》打響名號，像是當年歌壇天王天后徐懷鈺、杜德偉、草蜢、蘇慧倫都翻唱過他們歌曲，闖蕩台灣歌壇時更是紅翻天，也被稱為是「韓流始祖」。