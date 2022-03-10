大S（徐熙媛）日前閃電宣布嫁給20多年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，目前2人已在韓國完成結婚登記，而具俊曄也在昨（9日）來台，等結束10天的隔離後，他將與新婚妻子大S團聚，不過陸網近日卻瘋傳，大S二婚後要退出演藝圈，對此，大S經紀人也做出回應了。

大S閃嫁具俊曄不只震驚台灣演藝圈，就連陸網的微博也都衝上熱搜榜，但昨天的微博熱搜卻有「大S說她已經退出演藝圈」登上排行榜冠軍，對此，根據《自由時報》報導，大S經紀人表示，她不知這樣的消息跟報導是從何而來，因此沒辦法回應。

其實，大S被傳出退出演藝圈已不是第一次，大S在3年前因感冒引發癲癇復發，當時就傳出大S要退出休養身體，但當時大S工作室出面滅火，並呼籲：「謠言止於智者」，才滅了這個謠言。

目前大S正沉浸在新婚的喜悅，具俊曄已在昨天以「台灣女婿」身分從搭機來台，他目前正在瀚寓酒店隔離，待結束10天隔離後，他將與大S團聚，對此，大S經紀人表示，婚姻是2個人的事，大S會等具俊瞱隔離結束後，低調地帶孩子和他好好相處，小S則說非常期待見到具俊曄，表示想跟他好好敘敘舊，小S還幽默說：「還是想問他認不認識崔宇植、張赫、朴敘俊，還有李鍾碩這類的明星，如果認識的話，下次到韓國，大家可以交個朋友什麼的」。