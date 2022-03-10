眼見最近不少人都拿七六人「恩哈連線」恩比德、哈登的組合，跟當年湖人「OK連線」歐尼爾、布萊恩組合相提並論，這讓「俠客」歐尼爾徹底不爽了，因為他認為他和布萊恩攜手拿過3次總冠軍，恩比德與哈登到現在什麼都沒拿到，根本連「OK連線」的邊都沾不上。

「這兩個連線組合根本沒有什麼好比的，絕對不能這樣比較，恩比德與哈登合作連1年都不到，先不要講這種話，」明顯相當火大的歐尼爾說，「我和布萊恩在一起8年，製造很大傷害力，這兩個組合完全不接近，趕快停止這種說法，絕對別再提了。」

也難怪歐尼爾如此憤怒，畢竟他和布萊恩攜手8年期間，歐尼爾場均可拿27.0分、11.8籃板，布萊恩也有25.0分、5.2籃板與4.7助攻，且在聯盟展現無人可擋的破壞力，要不是兩人後來撕破臉拆夥，這個連線組合或許還可拿下更多總冠軍。

不過有點諷刺的是，歐尼爾曾在自己社群媒體評價過，哈登與恩比德的雙人組合有可能成為「OK連線」之後最具統治力的組合，如今自己卻公然反對這種說法，事實上雖然「恩哈連線」目前拿到5勝0敗，卻還沒真正展現能否奪冠的競爭力，要跟「OK連線」相比確實還早。