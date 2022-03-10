韓國總統大選10日凌晨宣布大選結果，由韓國最大在野黨「國民力量」推出的候選人尹錫悅以不到1%的差距擊敗執政黨「共同民主黨」候選人李在明，也是保守派在朴槿惠下台後，時隔5年奪回政權。

韓國總統選舉當選人尹錫悅(圖/美聯社)

綜合路透等外媒報導，尹錫悅現年61歲，是首爾特別市人，祖籍忠清道公州，曾任大韓民國檢察總長、首爾中央地方檢察廳檢察長等職務。他在就讀首爾大學法律系時，因參加模擬審判揚言要將前總統全斗煥判處死刑，曾因此躲到江原道；後在大學四年級時通過第一輪律師考試，但又花了9年才通過第二輪考試取得律師資格，在1994年獲任命為檢察官。

他在現任總統文在寅上任後獲得重用，被任命為調查前總統朴槿惠政府不當行為案特別檢察官辦公室調查組組長，除此之外，也負責調查過前總統李明博任內的貪腐案，之後升任為檢察總長。

在去年3月4日，尹錫悅宣布辭去檢察總長職務，並加入在野黨國民力量，宣布參選競爭總統之位。

在總統競選期間，尹多次被爆出迷信江湖術士，甚至在參加電視辯論的時候在手上寫個「王」字，也曾因缺乏從政經驗多次失言；其妻子金建希也被爆出在學經歷上造假，甚至碩士論文抄襲，後開記者會道歉。尹錫悅甚至揚言在當選後要清查「前朝弊案」，引來文在寅怒批。

路透社整理了尹參選的五大政見，在外交上，尹錫悅主要走親美派路線，他明確表態稱，加強與美國的盟友關係將是他執政的核心外交政策，除了韓美同盟，他也想恢復韓日關係。對於北京的態度則較為強硬，但表態願與北京促進經濟合作。尹錫悅甚至稱，未來打算引入新的薩德（THAAD）導彈系統。

對於北韓，尹錫悅團隊希望與北韓重新談判，並拉入美方建立一個三方對話機制。他更呼籲韓國應該要增加軍力，如果北韓選擇攻擊南韓，南韓唯一能做的只有預防性打擊；但如果北韓願意以行動落實無核化，也將能有迅速實現重大利益。

在經濟方面，尹錫悅支持市場導向，他認為就業機會應該由民間創造而非政府，他承諾削減企業的繁文縟節，並放寬虛擬資產的限制。他提議政府要撥50兆韓元(約400億美金)幫助因疫情受到影響的小商家和自雇者，其中43兆韓元為現金補助。

針對稅收，尹錫悅承諾降低資本利得稅和不動產持有稅，以促進房地產交易。他先前表示會廢除原定計畫，不會對股票收益超過 5000 萬美元的部分新徵稅。

他也提議提高虛擬貨幣投資的徵稅門檻，由目前的 250 萬美元提高到 5000 萬美元。

讓執政黨支持度下跌的房地產問題，尹錫悅主張放寬當前房地產法規，將以「市場原則」為指導方針。他承諾未來五年創造至少 250 萬戶房屋，其中 50 萬戶將位在首爾。