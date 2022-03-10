身為 JKF 女郎中的代表性人物，被封為「暗黑版李毓芬」的巨乳波神「香菱」因為擁有一對眾所周知的「36 H木瓜奶」而走紅。近日，她在社群上貼出一張外出照片，立刻靠著壯觀畫面掀起熱烈討論。

木瓜姐姐「香菱」坐地前傾畫面太壯觀...網友驚呼：好大的 W (圖片／JKF提供)

只見香菱身穿粉色露肩上衣、揹著側背包坐在地上，同時用雙手撐住地板，身體微微前傾的姿勢，也讓她當場掉出一對巨大車頭燈，而她則俏皮地發文寫下：「什麼是成功？馬雲都沒有我 ig，你有」，兇猛畫面曝光後，果然也立刻湧入超過 8,000 人朝聖按讚，激動回應：「好大的 W」、「不要惹我犯罪」、「第一次覺得離成功這麼近」

木瓜姐姐「香菱」坐地前傾畫面太壯觀...網友驚呼：好大的 W (圖片／JKF提供)

木瓜姐姐「香菱」坐地前傾畫面太壯觀...網友驚呼：好大的 W (圖片／JKF提供)

身高 155 公分的香菱，雖然個子嬌小又有著一張瓜子臉，但每當她展現傲人巨乳時，都能製造出「看似有三顆頭」、「巨乳比臉大」的視覺效果，也因此成為許多「乳控」們心中的不敗女神。

木瓜姐姐「香菱」坐地前傾畫面太壯觀...網友驚呼：好大的 W (圖片／JKF提供)

木瓜姐姐「香菱」坐地前傾畫面太壯觀...網友驚呼：好大的 W (圖片／JKF提供)

在去年年末時舉辦的第三屆「JKF 百大女郎票選」中，她最後也以將近千萬的票數擊敗上百位女郎奪得第四名，今年三月時也會出席百大女郎頒獎典禮，喜歡她的網友粉絲們，如果也好奇她將會換上哪一套「戰服」亮相，屆時別忘了鎖定香菱的社群平台和 JKF 的官方新訊喔！