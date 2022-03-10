俄烏衝突進入第15天，為更進一步制裁俄羅斯，美國總統拜登（Joe Biden）8日宣布，將停止從俄羅斯進口石油和天然氣，隨後英國也跟進相關政策。日本前防衛大臣、資深議員小野寺五典認為，若日本也要跟進相關制裁，重啟福島核電廠會是日本的最佳選項。

俄羅斯是能源出口大國，俄烏衝突爆發後各國雖然紛紛祭出不同的經濟制裁，但對能源制裁大多有所顧忌，一度被譏為「假制裁」，不過日前美國已宣布將禁運俄羅斯能源，引起全球股市暴跌，英國也因此跟進相關制裁。

蔡政府則曾指出，台灣自2016年後就沒有再從俄羅斯進口原油，去年進口最大宗為中東地區，占比達74.25%；天然氣的部分去年從俄羅斯進口占比雖達9.7%，但合約在3月到期後，也已找到替代來源。

不過據《中央廣播電台》報導，小野寺五典指出日本有5％的石油及8％的液化天然氣從俄羅斯進口，他認為若日本要跟進制裁，加速重啟福島核電廠的反應爐會是日本的最佳選項，但也強調必須確保反應爐能安全運作，並取得民眾理解、信任。

小野均五典的說法傳出後，引爆PTT網友討論，狂酸「改名福能就能解套啦」、「日本有福了」、「又想吃核爆了？」「日本是不是想當落後國家？」「核電你開、核食我吃，好幸福」、「全世界都發現沒核能不行，只有台灣NO.1」。