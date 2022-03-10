國道一號南下下營路段仍在排除事故，車流嚴重回堵。（翻攝高公局）

國道1號南下297公里、下營系統路段今（10日）上午8時許發生車禍事故，據了解，一輛轎車疑似因未注意，撞上內線的國道工程緩撞車，轎車橫擺在內線與中線車道，警方獲報後已趕往現場處理，目前該路段仍在排除事故，有車流回堵情況，盼請用路人提前改道。