國道工程車又被撞 國1下營段轎車車頭全爛橫擋大塞車 09:182022/03/10 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下297公里、下營系統路段10日上午8時許發生車禍事故，據了解，一輛轎車疑似因未注意，撞上內線的國道工程緩撞車。（翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南下下營路段仍在排除事故，車流嚴重回堵。（翻攝高公局） 國道1號南下297公里、下營系統路段今（10日）上午8時許發生車禍事故，據了解，一輛轎車疑似因未注意，撞上內線的國道工程緩撞車，轎車橫擺在內線與中線車道，警方獲報後已趕往現場處理，目前該路段仍在排除事故，有車流回堵情況，盼請用路人提前改道。 國道4車連環撞 男脫困卻因「拿手機」遭2車撞死 23歲野馬男撞死女騎士只在意車 鑑定思覺失調判監護3年 #工程車 #國道 #下營 #路況 #塞車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男車禍頭破血流 急著想走原來是通緝犯 10:572022/03/08 社會 國道3號車禍 男回頭撿手機被撞死 04:102022/03/07 社會新聞 高雄道路縮減騎士摔車 國賠被駁回 04:102022/03/08 地方新聞 併排停車害死騎士離開現場 女駕駛遭終身吊照喊冤：與我無關 20:402022/03/07 社會 國道工程車遭特斯拉撞歪 25歲工人擺警示牌 秒遭BMW撞死 13:332022/03/08 社會 基隆城際轉運站4月亮相 保留縱貫鐵路起點軌道 18:012022/03/09 生活 疑未留意車前狀況 桃園騎士先自撞拖板車再撞後方機車 14:082022/03/09 社會 高雄2個月3行人命喪輪下 7旬翁違規穿越馬路遭撞慘死 12:222022/03/09 社會 台南重大車禍 兩車衝撞翻車 2人噴飛車外1命危 08:372022/03/10 社會 高雄輕軌前進大順路 58席臨停彎救急 04:102022/03/06 地方新聞 基隆公車虧數十億 民代批改革沒下文 04:102022/03/09 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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