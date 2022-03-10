蘋果新款連接線，要價近5千元。（圖／取自蘋果官網）

蘋果春季發表會落幕，但官網悄悄上架一款要價159美元（約4500元）的3公尺長Thunderbolt 4 Pro連接線，報導認為，即使這款連接線的價格昂貴，但市面上超過2公尺長的Thunderbolt 4選項其實相當少，這可能是偏好長連接線用戶的唯一選擇，但外媒也狠虧蘋果，「市面上3公尺的產品選擇不多，有需求的人可能必須繳交蘋果稅了。」

The Verge報導，此連接線上市恰逢蘋果推出新款主機Mac Studio，其背後有四個Thunderbolt 4連接埠讓用戶可以透過連接線接螢幕，加快作業效率並縮短操作時間，蘋果已推出一款1.8公尺長的連接線，而3公尺的連接線則是即將上市。

報導指出，當蘋果推出3公尺長連接線上市後，將開闢新藍海，目前主要的連接線製造商都沒有銷售長度超過2公尺的Thunderbolt 4連接線，因此對於特殊需求的消費者而言，價格高達159美元的連接線或許是最佳解答。

此外，報導提及，連接線市場其實競爭相當激烈，蘋果1.8公尺的連接線就面臨極大價格壓力，其他廠商2公尺長的連接線價格落在59至74美元之間，蘋果則要價129美元。