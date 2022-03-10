美國佛州8日通過法案，禁止在低年級課堂談論性傾向與性別認同。反對陣營把法案取名為「不說同性戀」法，高中生則是罷課抗議，認為法案危害同性戀孩童身心安全。

佛羅里達州參眾議院通過的這項法案名為「家長教育權利法」（Parental Rights in Education），加強家長在教養孩子的過程中享有的基本權利，包括有權決定孩子接收的特定訊息。

法案爭議點是，從幼兒園到3年級，禁止在課堂教導關於性傾向與性別認同的課程。如果學校或教職員涉及相關話題，家長有權依法控告。這項法案遭反對陣營冠名「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案。

提案人共和黨籍佛州參議員哈定（Joe Harding）日前在網路廣播節目上為法案辯護，回應「不說同性戀」的批評。他主張，法案不是禁止討論性傾向與性別認同，而是禁止學校設計這樣的課程。

支持立法的陣營認為，性別、性向這類討論屬家務事，應該交給父母，而非學校課堂。哈定說：「家庭歸家庭。當孩子們還在學習閱讀與基礎算數的時候，學校不需要插入這樣的課程。」

共和黨籍的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）曾表態支持這項法案。經他簽署之後，法案將在7月1日生效。

這項法案從州眾議院到州參議院的立法過程中，都受到LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）團體抗議。美國總統拜登（Joe Biden）與白宮官方帳號2月8日均在推特上發聲譴責這項在佛州的立法。

白宮推文指控，這項來自佛州保守派政治人物的立法，是對LGBTQ孩童的一種攻擊，與此相反，總統拜登致力於保持學校開放、支持學生心理健康。拜登推文稱這是一項「可惡的」法案，表達支持LGBTQ族群的立場，他的政府會繼續努力。

LGBTQ團體批評，「不說同性戀」法案傷害了課堂包容性，抹煞了LGBTQ青少年在課程中被看見的機會，導致LGBTQ族群的學生必須壓抑自己的性向或性別認同，甚至為此感到羞恥。

同志團體認為，法案對少數族群孩童的身心安全造成傷害，LGBTQ青少年在學校已經是霸凌、憂鬱症或自殺的高風險族群，這項法案通過之後恐加劇這個現象。反對立法的理由是「學生在年紀很小的時候就已經意識到性別認同與性傾向，學校應該提供安全的環境來討論這一類話題」。

反對聲浪主要來自年輕族群，法案通過之前，各地的高中校園都出現罷課抗議的浪潮。

有線電視新聞網CNN報導，在佛州橘郡的溫特帕克高中（Winter Park High School）超過500名學生在7日上午9時走出教室，罷課表達對這項法案的抗議。學生喊「我們說同性戀」（We say gay）口號，手舉「保護跨性別兒童」標語。

美國廣播公司ABC在坦帕灣（Tampa Bay）的地方新聞台報導，雷克伍德高中（Lakewood High School）3日有學生聚集，手拿彩虹顏色的標語，主張「Gay不是一個髒字」、「我們不能被噤聲」。（編輯：馮昭）1110310