晶圓代工二哥聯電年前法說鬆口，2023年後28奈米市場可能面臨「供過於求」，遭市場解讀2023恐爆產能過剩危機。被外界看衰的聯電，2月營收仍創新高，業界人士透露，聯電大客戶三星長約到期，將接受漲價續簽28奈米新約，加上南科P6廠與新加坡廠擴產22/28奈米廠產能，預估成熟製程供不應求延續到2023年，需求反轉不會那麼快到來，有望還股價一個公道。今（10日）聯電股價暴彈逾3%，最高來到53.8元。

外資摩根士丹利去年底示警，半導體缺貨狂潮將於2022年結束。目前市調機構集邦調查顯示，疫情降溫後，宅經濟跟著退燒，筆電出貨量將年減3.3%。而PC與筆電業界人士直言，1、2月代工廠營收普遍衰退，顯見上半年市場需求已開始下滑，預期下半年晶片供給可能會大於需求。

目前全球各大晶圓代工廠展開擴產計畫，然不少晶片已未見吃緊，加上PC與筆電需求鬆動，而聯電脫口2023年後28奈米面臨「供過於求」一句嚇壞投資人，市場對成熟製程轉趨保守，甚至擔憂2023年出現產能過剩情形。

不過，聯電日前公布2月營收208.10億元，月增1.6％、年增高達39.2％，超越1月204.73億元，續創歷史新高。

事實上，聯電在這波缺貨潮中，鎖定客戶長單，除了南科P6廠興建28奈米產能外，今年2月底宣布，在新加坡擴增22奈米及28奈米新產能，估月產能3萬片。

Digitimes報導，聯電與大客戶三星長約今年首季到期，雙方已迅速簽定第2季起代工合約，三星也同意漲價續簽28奈米新約，預期新約報價至少漲15%以上，對聯電營收可望大進補。據了解，近年三星全力衝刺先進製程，自家產能受限，無力擴產成熟製程，因此決定擴大釋單。

報導指出，晶圓代工2022年報價仍可維持首季至高點，聯電產能估將一路滿載至2023年，2022年首季1月、3月就再漲5~10%。

工商時報報導，業界預期，由於5G、電動車掀起的電源管理IC需求大增，車用MCU製程升級，加上USB 4製程向前推進，因此成熟製程「供不應求」有望延續到2023年，需求反轉不會那麼快到來。