食物好不好吃除了味道很重要，外型也是一項重點，有網友分享一張自己蒸鴨子造型饅頭的照片給朋友，因為外型有點走鐘，鴨子的臉頰腫一塊，讓他朋友神回覆：「拔智齒？」對話曝光網全笑翻。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一段對話截圖，只見他傳了張蒸鴨子饅頭的照片給朋友看，但成品的樣子似乎有些走鐘，鴨子的右臉腫了一包，導致臉部扭曲變形，對方看完只問「拔智齒？」超貼切形容讓原PO忍不住嘴角失守，直呼「笑到歪腰」。

貼文引起熱議，「後勁好強…笑瘋」、「超好笑，今天不宜上桌」、「小雞表示嘴巴痛：我要休息幾天」、「麻藥還沒退啦」、「哈哈哈戳中笑點」、「這個嘴裡一定偷塞食物」。

大家都覺得很可愛，想買來吃，有許多人標註剛拔完智齒的朋友，「這是大學拔智齒的你」、「看到拔智齒，就想到你的臉」、「你拔智齒也這樣」、「看到這個就想到你牙痛的樣子」。