名嘴彭華幹的女兒霏霏被同學嘲諷有「公主病」。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》今（10日）晚10時播出「有個名人爸媽是好還是壞？小小星二代心聲大公開！」主持人Sandy身為吳宗憲女兒，同為星二代，她也分享當年在學校被學姐罵的故事，原因竟然跟天王周杰倫有關。

Sandy在節目中，描述學生時期所遇到的情況，對著吳宗憲抱怨說：「當時發生過一個事情，就是因為你（吳宗憲）來我的畢業典禮後，根本不認識的學姊就跑來說，妳是不是看過周杰倫？下個學期開學沒有1百張周杰倫的簽名照，妳就不要來學校！」

她以為畢業了就沒放在心上，不料卻成為國中時期的噩夢：「我從升國一那年，她們國二，我被罵超難聽的話，還被罵了整整1年，那個時候很害怕，被罵到妳已經不敢講話，所以霸凌千萬不可以忽視！」

而名嘴彭華幹的女兒霏霏就難過分享不僅被同學嘲諷有「公主病」，甚至莫名扯她頭髮導致摔倒，相當委屈。還說最受不了被爸爸逼迫看他節目，「爸爸有時候會上《新聞龍捲風》，爸媽就會逼我看，還說這樣妳才會長知識」，彭華幹解釋：「看爸爸的組織能力和背誦功力，因為學校已經不教了，只好我自己來教啊！」

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