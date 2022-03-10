中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）臉蛋甜美，還有E罩杯的火辣身材，加上171公分的身高，讓她擁有一票粉絲，每每發文都引來上萬讚。近日她分享自己穿上胸前開巨洞的戰服，一低頭便露出深邃豪溝，連蝴蝶貼圖都遮不住，引來粉絲遐想。

短今人美又身材好，過去總以招牌齊劉海現身，近日她發文自曝困擾已久的隱疾，坦言從小就因髮際線過高而苦惱，還因此被同儕取笑，「從小就被同學譏笑甚至取綽號禿頭、高額頭，雖然我表面上都笑笑的帶過，但還是在我心裡留下了陰影。」於是決定在今年跨出這一步，治療髮線問題。

短今穿中空裝，露出雪乳。（圖／翻攝自sammie_923 IG）

短今說，去年聽聞朋友做了額頭植髮，才知道有這項技術，「我決定要擺脫這份介意，勇敢的面對我的問題！」，並分享術前術後心得，透露目前像隻「毛髮濃密的獅子」，共植了3299根頭髮，目前就在等待成果出現，「雖然費用比較貴一點點，但是一輩子不需要再使用髮粉，我覺得很值得。」

短今最近透露因植髮手術有打膨脹劑，順著筋膜層往眼睛流造成瘀青，暫時成了「獨眼女神」，近日她曬出自己穿新運動裝的美照，超短版上衣加上小可愛，中空露出東西半球，她笑說：「彈性好，怎麼動都不側漏（歪）」，網友則回她：「眼罩甜心」、「衣服的設計很好看」、「原來妳有養蝴蝶啊」、「短今真是女神」。