現年55歲的香港男星林利（原名：林立洋），過去曾是香港小虎隊的成員，以帥氣外表、迷人嗓音擄獲大批女粉絲的心，轉戰戲劇圈後也陸續在多部電影及電視劇中演出。而2019年宣布與小14歲的台灣女友陳貞均結婚的他， 近幾年也定居在台灣，日前便被網友捕捉到他在路邊小吃攤獨自吃飯的身影，引起網友熱烈討論。

一名網友9日於FB《爆廢公社》上PO出多張照片，詢問網友「他好眼熟，很像香港藝人」，而照片中，只見林利身穿牛仔外套與白色短褲，一邊戴著耳機聽音樂，獨自在路邊小吃攤吃飯、喝酒，雖整體造型看起來相當輕便，但臉上卻看起來有些消瘦、始終皺著眉頭，看起來一副有心事的模樣，其他網友看到後紛紛留言「好久不見，以前在港劇很常看到他」、「看起來好像有心事在喝酒」、「怎麼有點惆悵感」、「當年也是帥哥一枚」、「好久沒看到他演戲了」、「看照片差點認不出來」。

據了解，林利在1991年時曾憑著電視劇《小李飛刀》中的「龍嘯雲」一角打開知名度，但之後歷經與第一任模特兒妻離婚、摯友暴斃、新婚對象無預警成落跑新娘、2018年他被診斷出罹患大腸癌、母親罹癌過世等等，使他人氣逐漸下滑，不過最後他都堅強面對，現在則是在台灣與妻子展開全新生活，並一同照顧罹患精神病的岳母。

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