不少情侶交往一段時間後，都會把另一半帶回家見父母，一名女網友表示，自己是一般上班族，男友是在台積電上班，交往半年後她和男友爸媽見面吃飯，對方誤以為她僅是連鎖門市行銷店員，因此非常看不起她，認為她配不上在台積電上班的兒子，她氣炸「什麼都不懂就可以洗臉別人的小孩嗎？自我感覺良好？」

原PO昨（９）日於論壇《Dcard》抱怨，自己是一般的上班族，男友則是台積電員工，男友爸媽對於兒子在台積電上班感到非常自豪，兩人交往半年後，男友帶著她回家見父母，對方誤以為她只是連鎖門市的行銷店員，因此非常看不起她，席間問了各式問題，包括「妳的學歷對工作有幫助嗎？知道妳領的薪水都在幫房東繳房嗎？」

原PO表示，論大學她讀得比男友好，再加上也有念研究所，但男友爸媽卻一直誤會她是門市推銷，更直言「低薪沒前途」，她自認月薪沒有男友在台積電賺得多，但也是每天認真打拚，當她被各種質疑時，男友在一旁只是自顧自地吃飯，沒有替她說半句，令她忍不住爆氣，「什麼樣的父母，什麼都不懂就可以洗臉別人的小孩嗎？自我感覺良好？」

原PO說，與男友爸媽見完面後，也差不多分手了，「一開始覺得好難過，但後來想想未來不會跟這種公婆相處，真是太幸運了」。

貼文曝光，網友也紛紛留言，「恭喜分手，沒禮貌不會看人臉色的一家很不行」、「恭喜妳人生有了新的選擇」、「在台積電工作有什麼好驕傲」、「還好變前男友了，妳太帥氣了」、「很明顯男友日後無法解決婆媳問題」。