羅馬尼亞世界展望會分享於邊境前線服務烏克蘭兒童的經歷。（展望會提供／林良齊台北傳真）

各國世界展望會近日在線上齊聚，其中與烏克蘭㽡鄰的羅馬尼亞世界展望會分享於邊境前線服務烏克蘭兒童的經歷，每天都有許多人湧入邊關，然後繼續往歐洲各地移動，展望會已在羅馬尼亞5個據點設立庇護所或中繼站，搭建帳棚、提供暖爐和心理關顧，讓好不容易抵達他國的難民，有動力繼續向前。

據聯合國難民署統計，烏克蘭衝突升溫兩週內，已造成超過200萬名難民逃離家園。世界展望會已在羅馬尼亞和喬治亞展開服務，也正在評估波蘭、摩爾多瓦和烏克蘭境內的需求，規劃展開跨境人道救援行動。

展望會也考量衝突對兒童的持續影響，世界展望會亦正規劃中長期服務方案，台灣世界展望會會長李紹齡表示，人道救援工作是一件極具挑戰且複雜的工作，除了第一時間的救援，更需要長期的關注與支持。面對持續升溫的烏克蘭危機，需要大眾愛心持續挹注，才能陪伴烏克蘭孩子有機會好好長大，邀請民眾一起支持前線工作人員的烏克蘭難民兒童關懷工作，搶救戰火顛沛中的孩子。捐款可洽展望會官網。