外交部稱武力犯台將付慘痛代價 邱國正：一旦發生戰爭 大家都很慘

國防部長邱國正今天在立法院受訪表示，一旦發生戰爭，大家都很慘，以前不管抗戰、古代作戰經驗，就算勝也是慘勝，因此若要啟動戰爭真的需要多加考量。

國防部、國家安全局、外交部、大陸委員會、僑務委員會、經濟部、國家發展委員會，以「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題，至立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。包括邱國正，國安局長陳明通與外交部長吳釗燮三位首長同時出席報告並備詢，是國防委員會罕見。

外交部在專案報告書中提到，俄烏情勢讓國際更關注台灣海峽安全，國際民主國家不會容忍以武力破壞任何國家領土主權完整，若中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價。由於外交部在報告中提到，若中國錯估情勢對台作戰，必將付出慘痛代價，其措辭比較強烈；邱國正表示，大家的用意都是要避免作戰，但坦白說，國防部的眼睛、耳朵始終「看得到、聽得到（敵情）」，但嘴巴是閉攏的，且靜觀其變不會跟別人討論，但都有所準備因應。

邱國正指出，作戰大家都不願意，且作戰前都必須經過一番考量，他曾說過「勝兵先勝」，但如果發生戰爭，對於慘不慘痛說真的「大家都很慘」，以前不管是抗戰、古代作戰的經驗，就算勝也是慘勝，戰敗的話那更當然，因此若要啟動戰爭真的需要多考量。

至於是否役期延長至一年。邱國正說，這個議題很好，且大家都有各自看法，國防部會參考並看大家怎樣才能夠接受。邱國正說，讓役期延長到一個地步的確可以看到戰力，哪怕日後回來教育召集也能夠彰顯戰力，但目前為止還沒有定論。從邱國正談話顯示，國防部對役期延長問題，態度似有變化。

另國防部提到烏克蘭戰略指導為「持久消耗戰」，邱國正表示，持久消耗戰要看環境，若地方大、有時間就可以扭轉，但仍因地而異，台澎防衛作戰特性不太一樣。媒體追問，是否學習烏克蘭發放全民槍枝作戰，邱國正回應，「還不到這地步」。