女星林茉晶從模特兒出身，不僅有著甜美臉蛋與高挑身材，一雙纖細長腿更是搶盡目光，因此被封為「台灣第一美腿」，常在社群網站分享日常的她，驚曝不僅搭捷運遭陌生男子尾隨，還被拍偷裙底風光，讓她呼籲所有人千萬不能姑息養奸。

林茉晶表示搭捷運時被一名年輕人尾隨，原本只是覺得對方刻意不超越她，沒想到刷卡顯示餘額不足轉身儲值時，差點撞上那位年輕人，儲值完後發現對方進站卻未走下手扶梯，還疑似假裝講電話在等她，隨後更走向她排隊位置，直接排在正後方，才意識到對方行徑超不合理，沒想到抵達北車時，對方也跟著她下車，後來便假裝不走觀察動靜，確定應該沒事才出發前往京站。

沒想到行走途中，林茉晶驚覺該名男子又出現在視線範圍內，而該名男子察覺被發現後，不僅扭頭往捷運方向手扶梯下去，還脫掉外套從另一側上來，並站在對角線與她對望，雖然後來搭手扶梯離開，整起事件也有驚無險落幕，但林茉晶依然不知道對方意圖究竟為何。

不過更誇張的是擺脫跟蹤狂後，林茉晶準備搭車返家步下電扶梯時，一位小姐告訴她被車廂大叔偷拍裙底風光，當下覺得不能姑息此事的她，便請該名小姐與她進入車廂跟偷拍狼對峙，並且用手機錄影蒐證，起先偷拍狼不承認此行徑，直到後來終於承認偷拍，還表示希望不要把事情鬧得太難看，要求下車處理，林茉晶則是先要求對方刪除影片，到站後在交由捷運警察處理，未料竟從手機裡發現有其他受害者照片，讓她直呼很傻眼。

林茉晶做完筆錄後，也以自身經歷呼籲所有人，如果在捷運看到此行為，一定要勇於制止，或是告訴被害者，絕對不要姑息，此外，除了謝謝那位善心女子給予她勇氣之外，也謝謝自己當機立斷錄影蒐證，為之後申訴提供有力證據，目前二段影片都已交由警方處理。