一名民眾車子在台中市車水馬龍的道路中故障，忙進忙出檢修車輛，但未擺放警告牌示警，恐釀成交通事故，幸好遇到擁有汽修科背景的警員黃姚敦賓，對於車輛故障排除具有專業知識，迅速地發現該部車輛水箱水早已用罄，呈現高溫狀態，主動提供警用車內的備用礦泉水倒入水箱，俟水箱降溫後，拋錨的車輛隨即恢復運作，順利發動上路。

台中市警察局第四分局南屯派出所警員黃姚敦賓、鄭錦坤執勤時行經五權西路二段與黎明東街路口，見一輛自小客車擎蓋大開停放於路旁，適逢晚間下班時段，往來車流量非常大，劉姓駕駛急於讓汽車發動。

劉姓駕駛向員警表示，當時正好下班要返回烏日區住家路上，因車輛油門忽然變緊，儀表板不斷提示車輛引擎溫度過高，最後車子直接罷工拋錨，自己也慌了，下意識趕緊檢查車況，疏忽此舉可能造成車輛回堵或衍生其他交通事故。

所幸遇到熱心員警協助，三兩下就讓拋錨車輛起死回生，事後劉男還不斷跟員警討教車輛檢修常識，對於警察十八般武藝俱全佩服不已，頻頻表示感謝。

南屯派出所所長江松泳提醒民眾上路前，務必檢視車輛，謹記「五油三水」原則，車輛若發生故障，保持冷靜，盡速將車輛移置安全處所，放妥警告標示，避免後車追撞。