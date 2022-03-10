華固(2548)2021年EPS達10.56元，創下第九度賺進一個股本紀錄，今早隨大盤彈升，穩漲約1%。華固近期遭外資連續賣超8個交易日，股價也隨之向下整理，今早挾業績利多，趁大盤多頭反撲，隨之彈上月線與季線。

華固2021全年營收135.47億元，歸屬母公司業主淨利29.2億元，EPS達10.56元，已經是第9次賺一個股本！

2022年入帳個案方面，華固完工交屋量還是維持在高檔水準，已完銷的華固馥儷，總銷68.1億元，3月起可望交屋小部分，將成為第2季業績的主力。加上已完銷的華固翡儷，總銷43.2億，也將在第2季完工交屋，另外，還有「敦品」、「天鑄」和「華固創富中心」小部分樓層待售，將為今年營運添加動能。

今年華固計畫推出六筆新案，包括「華固大安學府」總銷34.1億元、「華固中原置地」總銷47.5億元、「華固文臨」28.5億元、「華固月光」37億元，「泰山莊田路案」33.2億元、「文林北路二案」54.8億元，合計推案量達235億元。