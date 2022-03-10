吳宣儀是大陸新生代女星代表，她曾是韓國女團「宇宙少女」成員，吳宣儀2018年回大陸參加選秀節目《創造101》，最終拿下第2名的組成限定女團「火箭少女101」出道，也是粉絲公認的「神顏」代表，而吳宣儀近日就被翻出多年前舞台舊照，她辣穿低胸馬甲短裙熱舞，上下齊露相當性感，但吳宣儀舞台造型卻被評太招搖，也讓不少粉絲都為吳宣儀抱不平。

微博娛樂博主近日曬出一組吳宣儀的演出舊照，只見當時的吳宣儀身穿細肩帶低胸馬甲短裙、腳踩高跟鞋，讓她S曲線、一雙大長腿全都露，搭配吳宣儀精緻妝容和大紅唇，讓她舉手投足相當有魅力，但吳宣儀卻遭評舞台造型「太招搖」。

吳宣儀辣穿低胸馬甲短裙熱舞。（圖／取材自微博）

此話一出，也讓不少粉絲都為吳宣儀抱不平：「博主斷章取義了」、「明明是敬業的表現，卻非要說人家太招搖」、「也許這就是吳宣儀能大紅大紫的原因吧！」

其實，吳宣儀引發討論的還不止此事，她過去就曾被指，化妝前後落差很大，甚至被網友截圖狠酸是路人，對此，吳宣儀則在微博曬出一系列美照，並高EQ回應說：「好了好了我知道了，以後我都化妝或者打個底，我就是不想化妝，我會勤快一點點的」。