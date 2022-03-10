南韓國民力量黨候選人尹錫悅在總統選舉中獲勝

韓聯社報導，韓國總統當選人尹錫悅今（10）日稍早已經與美國總統拜登通電話。

根據尹錫悅所屬的國民力量黨人士表示，在美方提議下，尹錫悅於當地時間今日上午9時40分左右與拜登通電話，約是在尹錫悅發表勝選感言後5小時。

報導指出，尹錫悅原定11日與拜登通電話，據悉，尹錫悅因此推遲了原定今日上午10時拜訪首爾國家公墓「國立首爾顯忠院」的行程。

目前尚不清楚兩人的通話內容。

尹錫悅被視為路線親美，並且對北韓態度強硬，他在競選時主張追加部署「薩德」反飛彈系統，希望廢除文在寅政府為修復與大陸關係所提出的「三不原則」，包括不追加部署薩德、不參與美國的飛彈防禦體系，以及不加入美日韓軍事聯盟。不過遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超認為，儘管韓國社會短期內可能出現較強烈的反華聲音，但不會持續太久，他認為中韓建交進入第30年，兩國關係已趨成熟，不太可能大起大落。