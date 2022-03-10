台東市區1家經營25年的黑輪攤販原本1支賣7元，近期漲價至8元，顧客紛喊「可接受啦」。（蔡旻妤攝）

國際油價再創近14年新高，部分原物料隨之上漲，台東市四維路一家25年的黑輪攤販黃姓業者表示，最近萬物齊漲，原本只賣7元的黑輪，思考許久決定漲價1元，更憂心漲價太多引發顧客反彈，老顧客則直呼「漲1塊錢不過分，還可以接受啦！」

招牌黑輪、米血糕、魚板、小貢丸，顧客挑選夾起一支支的黑輪，再撈一碗免費的蘿蔔湯，坐在路旁矮凳大快朵頤；台東市區一家著名的在地黑輪攤販，每逢下午時段，小小攤位前總是大排長龍。

引發排隊的誘因，除了食物好吃以外，更因為CP值極高，1支黑輪價格僅8元，是佛心銅板價；不過，這個價格是在幾天前才調漲，原先只賣7元。據了解，國際油價飆漲，進而推升國內物價壓力，部份原物料也跟著上漲，不僅連鎖企業或大品牌調整價格，就連一般的小吃也必須漲價，才能維持開銷。

據了解，該攤販開業25年，早期1支賣5元，第10年因物價調漲，漲至7元，近期又因物價壓力，再度調漲1元。

對此，何姓民眾表示，還可以接受，畢竟油價、各種物資都喊漲，老店漲1元，不算太過分；而正在攤位前挑選商品的黃先生說，生意難做，漲價也是算合情合理啦！

「能撐就撐，大家吃得開心，我們就高興了」攤販黃姓業者坦言，原物料紛紛飆漲，對於開店業者來說確實造成不小的壓力；他同時強調，自己賣的只是一般小吃，前來支持的都是在地人或熟客，就怕價格漲幅太大，引發客人反感，「漲1元能打平開銷，生活稍微過得去就好」。