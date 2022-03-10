女網友煮飯意外拿到一顆「軟殼蛋」，讓她非常驚訝，乍看之下沒啥特別，摸起來卻特別軟，打開後與一般雞蛋無異，引起網友討論。對此，內行網友則透露，軟殼蛋其實很常見，就是雞蛋提早下出來造成的，一般蛋農會先挑掉，但是可以吃的，大家不用擔心。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，要煎蛋吃的時候，拿到一顆「軟蛋」，乍看蛋殼沒有問題，因此無法理解為何會摸起來軟軟的。將其放下仔細觀察，發現它還長著一顆肚臍，用手輕戳也沒破，感覺像是被一層很薄的蛋殼保護著。

女網友指出，隔天起床軟殼蛋也沒破掉，不過她輕輕捏一下這顆蛋後，竟然出現泡沫，讓她無法再控制自己的好奇心，忍不住打開這顆蛋，結果與一般的雞蛋沒有什麼不同。因此她猜測，也許是母雞生蛋時受了驚嚇，所以雞蛋還沒成熟就出來了，不知道大家有沒有看過軟軟的雞蛋？

貼文引起網友熱議，「雞骨質疏鬆？」、「之前也拿到軟蛋，結果是臭雞蛋，整碗泡麵直接倒掉」、「你這顆是壞蛋」、「軟蛋很正常！小時候去農場有看過，好像是母雞受驚，太快把蛋下出來了」、「這是乒乓球？」、「好想擁有一顆」另有內行網友則說，家中有親戚養雞，其實「軟殼蛋」蠻常見的，蛋農多會先自己篩掉，只是難免有漏網之魚，這種的蛋可能就被你遇到了。

而啟德雞場先前曾在YouTube上發影片說，母雞產蛋共有5階段，分別是「排出蛋黃卵」、「形成濃厚蛋白」、「形成稀樣蛋白」、「形成蛋殼薄膜」與「形成外蛋殼」如若尚未完成5階段就生出雞蛋，那麼就會出現所謂的軟殼蛋，而軟殼蛋其實是可以吃的，但保鮮期不長，因此蛋農多會挑掉、留著自己吃。