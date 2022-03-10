台股加權指數10日開高在17,224.73點，權王台積電（2330）開在585元，較9日大漲17元，貨櫃三雄、航空雙雄、面板雙虎、大型金控及高價電子股等紛紛向上拉高，指數漲幅擴大，早盤強勁反彈逾300點。

受到阿拉伯聯合大公國稱會支持擴產、衝擊油價狂跌超過13％，進而緩解通膨憂慮帶動，美國四大指數全面大漲，由金融、科技類股領軍反彈。

道瓊工業平均指數3月9日終場上漲2％（653.61點）、收33,286.25點。那斯達克指數上漲3.59％（459.99點）、收13,255.55點。費城半導體指數上漲3.97％（125.31點）、收3,282.18點。

統一投顧指出，9日指數上漲190點，重新站回萬七整數關卡，烏俄外交部長將在土耳其進行最新一輪會談，激勵歐美股市大漲，10日台股有機會延續反彈走勢。

不過，就技術面觀察，指數短、中期均線已呈空頭排列，且外資賣超不斷，籌碼面偏空，短線急彈仍要留意上檔年線反壓，指數空間不大，建議短打操作，選股以高殖利率概念股、通膨漲價受惠股為主。