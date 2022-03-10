韓國總統大選10日落幕，由政治素人尹錫悅以不到1%的差距勝出，由於他政治素人的身分，尹的過去經歷成為大家關注的焦點。除此之外，還有尹長得宛如韓星的夫人金建希也獲得大家關注，甚至還有支持者在Instagram上幫金建希成立粉絲團。

綜合外媒報導，金建希現年49歲，小尹錫悅12歲，在2012年與尹結婚，京畿大學美術系畢業，有淑明女子大學藝術教育碩士、國民大學設計系博士學位。她多從事策展工作，後來更成立的策展公司，但在韓國大選投票前50天卻被爆出學經歷造假、碩士論文有42%是抄襲。過去在水原女子大學、安養大學等5間大學擔任兼任講師時，在學經歷上有20處的造假，導致尹當時的民調與對手李在明呈現黃金交叉，後才出面開記者會道歉。

除了學經歷爭議之外，金建希在丈夫選舉期間也被爆出干涉選舉，金建希與韓國網路媒體「首爾之音」記者長達7小時的對話錄音被曝光，在錄音中金建希大肆批評丈夫的政黨國民力量，並企圖拉攏對方加入尹陣營，試圖打探對手情報，並稱:「如果我丈夫當上總統你將受益良多」，更提出金錢誘惑拉攏對方。金建希甚至在南韓Me too運動時，幫因性醜聞下台入獄的前忠清南道知事安熙正說話，引起爭議。

金建希在選舉期間的種種爭議，可以說是尹錫悅的「最佳豬隊友」，頻頻讓尹的選情告急；尹錫悅雖然最後還是驚險當選總統，金建希身為未來的南韓第一夫人，其言行也將繼續受到大眾關注。