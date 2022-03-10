一名超商店長在網路上分享，常客阿嬤三天兩頭跑到店裡取包裹，卻總是撲空，阿嬤堅持自己沒跑錯超商，而她直到有次阿嬤與家人一起來超商時，她才得知阿嬤行為背後的鼻酸故事。

這名超商店長在社群平台《Dcard》發文，分享約莫在去年時，有一名阿嬤連續2個月，每2至3天就來店內取包裹，但夥伴翻箱倒櫃都查無包裹，阿嬤堅持收件人與電話號碼都無填錯，她沒有跑錯間超商，總是說「過幾天再來問問。」

原PO分享，直到後來阿嬤在家人的陪同下再次光顧，阿嬤同樣一進門就詢問「包裹到了嗎？」，經夥伴查詢系統後，依舊查無包裹，阿嬤與家人頹喪離去。事後阿嬤的家人折返向他們道歉，聊天之下才得知，原來阿嬤的孫女曾把包裹寄到超商，仔細教導阿嬤如何領包裹，無奈孫女發生意外驟然離世，阿嬤許是傷心過度或打擊太大，從有天開始就只惦記取包裹，忘記孫女已不在。

原PO感慨地說，她把阿嬤取包裹的行為理解成思念，而阿嬤現在還是會到店裡想取包裹，店內夥伴明白原因，因此總是溫柔回覆阿嬤；當她湊巧遇上阿嬤時，也會抽空聊天幾句，直說在阿嬤的言談之中，能感受到阿嬤真的很愛孫女。

文章發布在網路上後，許多網友看完都哭了，留言回應，「沒想到結果是這樣...害我哭出來了啦」、「我阿公阿嬤不在了，好想他們」、「好噴淚」、「看到這篇爆哭，我阿嬤上個月離開我，真的好希望她還在我身邊」、「有洋蔥(;´༎ຶД༎ຶ`)」。