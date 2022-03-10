俄羅斯遭空前經濟封鎖，惠譽已經將俄羅斯的信評降為垃圾等級。摩根更預估，俄羅斯恐怕在4月15日前宣告破產。針對俄羅斯將破產的說法，我國央行總裁楊金龍表示，俄羅斯的外匯存底達6000多億美元，民間持有國際資產也高達4000多億美元，因此，破產一說要再了解。

2月26日美加以及其歐洲盟友，發布聯合聲明阻止俄羅斯動用高達6300億美元（新台幣17.6兆元）的外匯存底，這些外匯存底是俄羅斯多年，靠著出口石油、天然氣建立起來的龐大資金，並且將這些收入換成大量證券、黃金。禁制動用外匯存底，將對俄羅斯金融系統造成打擊，也是「西方金融武器庫中最具威力的殺手。」

本周英美進一步禁止俄羅斯飛機進入英國領空，同時禁止航太科技輸出到俄羅斯。美國宣布禁止俄羅斯石油進口，英國也決定在年底前逐步減少採購。連續性的制裁措施，讓摩根預測俄羅斯恐怕在4月15日前宣告破產。

立委今天關切外資提出俄羅斯破產的說法，楊金龍則持保留態度，並言俄羅斯民間持有國際資產和外匯存達1兆多美元，是否會破產，要再了解！