耳廓狐寶寶玩累打哈欠，準備回媽媽身邊補眠。（頑皮世界野生動物園提供／張毓翎台南傳真）

耳廓狐寶寶很黏媽媽，媽媽走到哪就跟到哪。（頑皮世界野生動物園提供／張毓翎台南傳真）

耳廓狐寶寶喜歡躺著撒嬌，媽媽被牠的小腳踢到也不在意。（頑皮世界野生動物園提供／張毓翎台南傳真）

頑皮世界野生動物園今年1月17日有3隻耳廓狐誕生。（頑皮世界野生動物園提供／張毓翎台南傳真）

台南市頑皮世界野生動物園傳喜訊！園方前年10月引進一對耳廓狐夫妻，去年耳廓狐媽媽生下3隻小耳廓狐；隔了一年後再生3胎，不到一個成人手掌大的耳廓狐寶寶，玩累打哈欠或在樹窩裡靜靜趴著的萌貌超「卡哇伊」。

耳廓狐是世界上最小的犬科動物，迪士尼電影《動物方城市》片中的角色芬尼克（Finnick）就是耳廓狐，引起很高的討論。耳廓狐是一夫一妻制，只會和同一個對象繁衍下一代，非常專情，去年已生下3隻小耳廓狐，今年1月17日又有3隻耳廓狐誕生，變成了8隻耳廓狐的大家族。

園方表示，今年新出生的小耳廓狐，經過2個月育幼期，都被照顧得頭好壯壯，耳廓狐爸媽雖然對如何照顧寶寶已駕輕就熟，但仍是24小時寸步不離，緊緊守在孩子們身邊，經過細心照養，小耳廓狐體重從剛出生的30公克，現在已經長大到450克。

園區保育員說，耳廓狐寶寶非常活潑好動，目前已正式和遊客見面，時而乖乖跟在爸媽身後，又時而好奇地四處探索，有時還會跟哥哥、姐姐們翻滾撒嬌，或偷偷跑到玻璃櫥窗邊觀察遊客，逗趣模樣萌翻天，吸引許多遊客駐足搶拍。

園方提醒，由於耳廓狐警覺性強且耳朵敏銳度高，觀察時一定要放低音量，才有機會看到耳廓狐親子間最自然的互動。